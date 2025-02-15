Українці отримають Європейський цифровий гаманець: що це і як допоможе за кордоном

Україна наблизилася до єдиного цифрового ринку з ЄС.

Україна завершила тестування Європейського гаманця цифрової ідентифікації (EU Digital Identity Wallet). Його запуск заплановано до кінця 2026 року.

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Що таке EU Digital Identity Wallet і навіщо він потрібен:

Європейський цифровий гаманець дозволить українцям користуватися цифровими документами за кордоном, замінюючи паперові та пластикові носії. Громадяни ЄС зможуть так само використовувати свої цифрові документи в Україні.

Можливості гаманця: EU Digital Identity Wallet буде корисним для різних життєвих ситуацій,наприклад, таких як:

Підтвердження особи для державних послуг онлайн;

Електронне водійське посвідчення;

Реєстрація SIM-карт;

Відкриття банківських рахунків;

Електронний підпис;

Електронні рецепти.

Унікальний досвід України: Україна стала єдиною країною з-поміж 20 учасників проєкту, яка ще не є членом ЄС. У Мінцифри наголосили, що український досвід у сфері цифровізації є унікальним і дуже важливим для всього світу. Тестування цифрового гаманця — це ще один крок на шляху до інтеграції з єдиним цифровим ринком ЄС.

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