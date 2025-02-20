Україна причина всіх бід Трампа? Чому президент США ненавидить її, - The Times

Це почалось ще за першого терміну Трампа

Останні гучні заяви президента США Дональда Трампа можуть вказувати на його ненависть до України. Проте цей наратив прослідковувався ще під час його першого терміну у Білому домі.

Про це повідомляє The Times. Зазначається, що неприязнь Трампа до президента Володимира Зеленського та України почала з'являтись ще у 2019-2020 роках, і на це є кілька причин.

"Трамп ненавидить Україну. Він і люди в його оточенні вважають, що Україна була причиною всіх проблем Трампа", — говорив минулого року Лев Парнас, американський бізнесмен радянського походження.

Причини ворожості Трампа, на думку The Times:

У 2019 році 47-й президент США став фігурантом процесу імпічменту. Тоді його звинувачували у заморожуванні майже 400 мільйонів доларів військової допомоги України. Він намагався змусити українську владу почати розслідування проти Джо Байдена, коли він був віцепрезидентом США, і його сина Хантера. Цей процес припав на президентські вибори в Україні, на яких переміг Зеленський. На думку Трампа, Байден тиснув на Україну, щоб звільнити генерального прокурора, який нібито розслідував діяльність Burisma, (енергетична компанія), у правлінні якої перебував його син. Проте доказів щодо цього не знайшлось. Особистий адвокат Рудольф Джуліан за дорученням Трампа поїхав в Україну. Він мав переконати Зеленського публічно оголосити про розслідування, яке б серйозно зашкодило шансам Байдена на перемогу. Зеленський відмов, адже не хотів втручатися у внутрішні справи США. Трамп наполягав, щоб Зеленський розпочав розслідування щодо відповідальності України за хакерські атаки на Національний комітет Демократичної партії в 2016 році.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому президент США Трамп висуває купу претензій Україні та Європі.