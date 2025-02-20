Європейці у виграші більше, ніж американці після приходу Трампа: з чим саме пов'язують ріст акцій

Рекордне зростання акцій в Європі: що відбувається на ринках?

Європейські фондові ринки демонструють більш швидке зростання порівняно з американськими з моменту повернення Дональда Трампа до Білого дому. Інвестори сподіваються, що регіон зможе уникнути масштабної торговельної війни.

Згідно з інформацією Financial Times, з 17 січня, останнього торгового дня перед інавгурацією Трампа, індекс Stoxx Europe 600 піднявся на 5,6%, тоді як S&P 500 зріс лише на 2,5%, а Nasdaq Composite – на 2,2%.

Зростання європейських ринків пов'язане з тим, що Трамп поки що не ввів нові мита проти ЄС, а також із надіями на мирні переговори щодо України. Хоча президент США обіцяв масштабні тарифи проти європейських товарів, поки жоден із них не набув чинності.

Головний інвестиційний стратег Russell Investments Ендрю Піз зазначив, що зростання банківського кредитування та зниження ставок Європейським центральним банком підтримують фондовий ринок. Європейські акції мають найсильніший старт року з кінця 1980-х і демонструють найкращі результати порівняно з американськими за останнє десятиліття, як зазначено в аналітичній записці Bank of America.

Вигоду отримали фінансовий та оборонний сектори, а також виробники предметів розкоші. Акції Rheinmetall, найбільшого європейського виробника боєприпасів, подорожчали на 34% за місяць, а акції Richemont – на 11%.

Однак у середу європейські ринки просіли після заяви Трампа про можливе запровадження 25% мита на імпорт автомобілів, фармацевтики та мікросхем.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Трамп віддав наказ про впровадження "взаємних тарифів" у торгівлі: чи потрапляє під них Україна?