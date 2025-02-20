Допоможуть "апельсини з кісточками" і сталева воля. Як українське підпілля допомагає нищити окупантів (відео)

У ССО закликають українців на окупованих територіях приєднуватись до "Руху опору"

Сили Спеціальних Операцій ЗСУ оприлюднили мотиваційний короткометражний фільм "Кіберпідпілля", який закликає приєднуватись до українського підпілля на тимчасово окупованих територіях.

У відеоролику розгортається історія відважної дівчини з Донецька, яка знаходить у собі силу приєднатися до Руху опору. Подавши заявку, вона отримує інструкції та стає частиною українського підпілля. Її турботлива родичка — справжній майстер конспірації — передає за інструкціями дівчини звичайні на перший погляд апельсини. Але хто б міг подумати, що всередині цитрусових захована флешка з важливою інформацією. І усе це дбайливо упаковано в пакет з промовистим написом "Єдиная Россия". Окупанти навіть не здогадуються, як їхня пропаганда служить українській справі.

Далі апельсини вирушають автобусом до Джанкоя, де їх очікує залізничник з особливою місією. Виявивши "кісточку" з інструкціями, чоловік повідомляє модератору: "Апельсини смачні. З кісточками". На що отримує геніальну у своїй простоті відповідь: "Робіть фреш".

Ця кодова фраза дає сигнал для початку операції на перенаправлення стрілок поїзда-бензовозу, який постачає пальне окупантам. Поїзд успішно сходить з рейок.

"Роби що можеш, з тим, що маєш, там, де ти є. Наближаємо перемогу разом!" — нагадують у ССО.

Долучитися до руху опору ССО ЗСУ можна за посиланням: https://opir.link/it

Також раніше "Телеграф" повідомляв, що Сили спецоперацій створили календар-довідник про Рух опору в окупації. Він починається не з 1 січня.