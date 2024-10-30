"Результат — це завжди перемога": ССО закликали українців приєднуватися до Руху опору (відео)

Рух об’єднує партизанів з різних куточків тимчасово окупованих територій

Українців, які продовжують жити на тимчасово окупованих росіянами територіях, закликають долучатися до "Руху опору". Робота партизанів приносить неабияку користь і допомагає українським військовим боротися з окупантами.

Командування ССО опублікувало короткометражний фільм, присвячений учасникам руху опору. Події відбуваються у Маріуполі, який вже понад два роки живе під окупацією ворога.

"Результат — це завжди перемога: була ціль — і ти її досягнув, було завдання — і ти його виконав", — йдеться у передмові до фільму.

"Рух опору" повністю підпорядковується командуванню Сил спеціальних операцій. Він об’єднує партизанів з різних куточків тимчасово окупованих територій та діє на непідконтрольній Україні території.

Це велика частина роботи Сил спецоперацій, вона триває від самого початку війни. Як саме ССО працюють на тимчасово окупованих територіях та що роблять, є державною таємницею.

Тим, хто хоче приєднатися до руху опору та залишатися інкогніто, держава гарантує нерозголошення факту участі. Крім того, українським законодавством передбачено соціальний та правовий захист. Українцям, які хочуть стати частиною "Руху опору", необхідно вказати свої дані на офіційному сайті. Після цього із людиною вийдуть на зв’язок. Також можна надіслати дані на пошту, яка вказана на сайті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що партизани показали фото Кримського мосту. На світлинах видно наслідки українських атак, руйнування конструкцій у деяких місцях помітні неозброєним оком.