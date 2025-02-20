Помогут "апельсины с косточками" и стальная воля. Как украинское подполье помогает уничтожать окупантов (видео)

В ССО призывают украинцев на оккупированных территориях присоединяться к "Движению сопротивления"

Силы Специальных Операций ВСУ обнародовали мотивационный короткометражный фильм "Киберподполье", призывающий присоединяться к украинскому подполью на временно оккупированных территориях.

В видеоролике разворачивается история отважной девушки из Донецка, которая обретает в себе силу присоединиться к Движению сопротивления. Подавая заявку, она получает инструкции и становится частью украинского подполья. Ее заботливая родственница – настоящий мастер конспирации – передает по инструкциям девушки обычные на первый взгляд апельсины. Но никто не мог подумать, что внутри цитрусовых спрятана флешка с важной информацией. И все это бережно упаковано в пакет с красноречивой надписью "Единая Россия". оккупанты даже не догадываются, как их пропаганда служит украинскому делу.

Далее апельсины отправляются автобусом в Джанкой, где их ожидает железнодорожник с особой миссией. Обнаружив "косточку" с инструкциями, мужчина сообщает модератору: "Апельсины вкусные. С косточками". На что получает гениальный в своей простоте ответ: "Делайте фреш".

Эта кодовая фраза дает сигнал для начала операции на перенаправление стрелок поезда-бензовоза, поставляющего горючее оккупантам. Поезд успешно сходит с рельсов.

"Делай что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть. Приближаем победу вместе!" — напоминают в ССО.

Присоединиться к движению сопротивления ССО ВСУ можно по ссылке: https://opir.link/it

Также ранее "Телеграф" сообщал, что Силы спецопераций создали календарь-справочник о Движении сопротивления в оккупации. Он начинается не с 1 января.