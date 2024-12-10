"Зрада гарантує смерть": у Донецьку розклеїли листівки українського підпілля (фото, відео)

Це могла бути робота Руху опору

У тимчасово окупованому Донецьку невідомі розклеїли листівки українською мовою. У них місцевих жителів закликали припинити співпрацю з російськими окупантами.

Про це повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко. Він також оприлюднив фото та відео з листівками.

Водночас він зазначив, що Сили Спеціальних Операцій ЗСУ стверджують, що це працював Рух опору на окупованих територіях. На листівках можна помітити логотип Руху опору.

Також на них надруковані гасла "Вчора окупант — сьогодні перегній", а також "Зрада гарантує смерть". Листівки були розклеєні в кількох місцях.

Нагадаємо, 9 грудня у Донецьку підірвали автомобіль, поряд з яким міг перебувати Сергій Євсюков. Попередньо від отриманих травм він помер. Євсюков був начальником Оленівської колонії ("Волноваської виправної колонії"), де катували і вбили десятки українських полонених.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українців, які продовжують жити на тимчасово окупованих росіянами територіях, закликають долучатися до Руху опору. У ССО зазначають, що робота підпільників приносить неабияку користь і допомагає українським військовим боротися з окупантами.