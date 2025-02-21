Коли снігу багато, а лопат мало. Полтавці показали майстер-клас з креативності (відео)

Українці з фантазією підходять до будь-якої справи

Наприкінці зими в Україну прийшли снігопади. Зокрема засипало й Полтаву, де, схоже, дефіцит лопат, й люди чистять сніг тим, що попадеться під руку. Днями двірник прибирав сніг дорожнім знаком, а тепер двоє хлопців вигадали не менш креативний спосіб.

На відео, яке опублікував Telegram-канал "Труха Полтава" можна побачити, як двоє молодиків чистять сніг коробками з-під бананів. Вони діють синхронно та злагоджено, використовуючи дві, а то й три коробки. Таким чином їм за раз вдається очистити від снігу досить широку площу.

Поруч інший хлопець чистить сніг традиційно — лопатою. Чому герої відео вирішили використовувати для цього коробки, невідомо. Ймовірно, таки не вистачило лопат. Місце, де відбувалася креативна чистка вулиці, не уточнюється.

Сніг застав українців зненацька та створив чимало незручностей. Наприклад у Кам'янському автобус шість разів намагався заїхати на засніжену вулицю.

Як розповідав "Телеграф", раніше користувачі мережі з Харкова звернули увагу на те, як місцеві комунальники ледь не стройовим кроком кудись прямували зі своїм робочим інструментом. Це нагадало їм сцену підготовки до матчу з квідичу із фільмів зі всесвіту "Гаррі Поттера".