Когда снега много, а лопат мало. Полтавцы показали мастер-класс по креативности (видео)

Украинцы с фантазией подходят к любому делу

В конце зимы в Украину пришли снегопады. В частности, засыпало и Полтаву, где, похоже, дефицит лопат, и люди чистят снег тем, что попадется под руку. На днях дворник убирал снег дорожным знаком, а теперь двое парней придумали не менее креативный способ.

На видео, которое опубликовал Telegram-канал "Труха Полтава", можно увидеть, как двое молодых людей чистят снег коробками из-под бананов. Они действуют синхронно и слаженно, используя две, а то и три коробки. Таким образом, им за раз удается очистить от снега достаточно широкую площадь.

Рядом другой парень чистит снег традиционно – лопатой. Почему герои видео решили использовать для этого коробки, неизвестно. Вероятно, таки не хватило лопат. Место, где проходила креативная чистка улицы, не уточняется.

Снег застал украинцев врасплох и создал немало неудобств. Например, в Каменском автобус шесть раз пытался заехать на заснеженную улицу.

Как рассказывал "Телеграф", ранее пользователи сети из Харькова обратили внимание на то, как местные коммунальщики едва ли не строевым шагом куда-то направлялись со своим рабочим инструментом. Это напомнило им сцену подготовки к матчу по квиддичу из фильмов о "Гарри Поттере".