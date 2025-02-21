Є тільки один напрямок. Які посади матимуть хлопці, що підписали "Контракт 18-24"

Таких осіб мають належним чином підготувати до служби

В Україні чоловіки віком від 18 до 24 років можуть укласти річний контракт зі Збройними Силами. Особи, що вирішать вступити на військову службу, обійматимуть виключно бойові посади.

Є чітко визначений перелік посад, які передбачені для новобранців. Про це повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону, передає ТСН.

За його словами, 18-24-річні чоловіки можуть бути стрільцями, старшими стрільцями, стрільцями-снайперами, стрільцями-санітарами, помічниками гранатометника, гранатометниками, старшими гранатометниками, розвідниками чи старшими розвідниками.

Але таких осіб точно будуть гарно підготовлювати до служби. Період навчання включатиме: 45 днів базової підготовки, 14 днів фахової підготовки або більше, залежить від посади, а також 14 днів адаптації у бригаді.

Раніше "Телеграф" писав про те, скільки українців вже подали заявки на "Контракт 18-24". Про кількість звернень, яких було зафіксовано у застосунку "Резерв+", розповів речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін.