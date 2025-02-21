Есть только одно направление. Какие должности будут иметь парни, подписавшие "Контракт 18-24"

Таких лиц должны должным образом подготовить к службе

В Украине мужчины от 18 до 24 лет могут заключить годовой контракт с Вооруженными Силами. Лица, которые решат поступить на военную службу, будут занимать исключительно боевые должности.

Есть четко определенный перечень должностей, которые предусмотрены для новобранцев. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона, передает ТСН.

По его словам, 18-24-летние мужчины могут быть стрелками, старшими стрелками, стрелками-снайперами, стрелками-санитарами, помощниками гранатометчика, гранатометчиками, старшими гранатометчиками, разведчиками или старшими разведчиками.

Но таких лиц точно будут хорошо готовить к службе. Период обучения будет включать: 45 дней базовой подготовки, 14 дней профессиональной подготовки или больше, зависит от должности, а также 14 дней адаптации в бригаде.

Ранее "Телеграф" писал о том, сколько украинцев уже подали заявки на "Контракт 18-24". О количестве обращений, которые были зафиксированы в приложении "Резерв+", рассказал представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин.