Зеленський окреслив п'ять ключових безпекових гарантій, які потрібні Україні

Він поставив у приклад Ізраїль

Президент Володимир Зеленський серед безпекових гарантій, яких потребує Україна від союзників, назвав велику кількість ракет, значну чисельність армії, інвестиції. А також вступ до ЄС і домовленості про захист від партнерів на зразок тих, які має Ізраїль.

Про це сказав Зеленський в інтерв'ю NBC News. Його запитали, яких саме гарантій безпеки Україна потребує від США, але його відповідь згодом торкнулася гарантій від інших союзників також.

"Великий пакет ракет як превентивний крок. Ми не будемо використовувати їх перед якимось вторгненням. Але якщо вони це зроблять, ми це зробимо швидко (застосуємо ракети – ред.). Але вони будуть розміщені на нашій території, не так, як це було перед повномасштабним вторгненням, коли Білий дім наклав санкції і дав нам зброю після вторгнення", — сказав він.

Ще однією гарантією безпеки Зеленський назвав "велику армію", яка має бути порівнювана за чисельністю з армією РФ, якщо Україна не є членом НАТО. Він сказав, що це психологічно дуже важливо, бо це потужний сигнал, що Путін не піде, якщо розумітиме, що ми маємо таку саму за чисельністю армію.

За словами Зеленського, Україна потребує інвестицій. Він думає, що Путін не буде атакувати ракетами виробництва, де ми є партнерами з Америкою.

Крім того, до безпекових гарантій президент відніс членство України в Євросоюзі. Бо він важливий для нас.

Володимир Зеленський каже, що це особливий ринок для нас. І ЄС дуже зацікавлений у наших продуктах. Глава держави додав, що ми маємо бути в однакових фінансових умовах з Європейським Союзом.

"Ми хочемо бути членом, ми поділяємо ті самі цінності, ми маємо таке саме законодавство. Це частина економічних безпекових гарантій для нас – бути негайно частиною ЄС, це також дуже важливо. І ще що нам потрібно. Ми справді не знаємо, як це працює, але коли Іран атакував Ізраїль, то США, Франція, Велика Британія і інші хлопці, хоча Ізраїль не є членом НАТО… почали захищати ізраїльський народ від ракет Ірану. Ізраїль не в НАТО. Це означає, що він має конкретні безпекові гарантії від США, Франції, Великої Британії та інших союзників. Я вважаю, ми дуже цього потребуємо", — сказав він.

Раніше "Телеграф" писав, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп планує зупинити вогонь в Україні. Це планується зробити до Великодня (20 квітня).