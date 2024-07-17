Квартира в Іспанії та ще три у Львові не завадили "слузі" отримати компенсацію за оренду житла, розслідування

Народний обранець не відповів на письмовий запит журналістів

Майже півмільйона гривень отримав нардеп від партії "Слуга народу" Євген Петруняк як компенсацію за оренду житла, тоді як його дружина придбала квартиру в Іспанії та вклала мільйон злотих у польську забудову.

На декларацію народного обранця звернули увагу журналісти-розслідувачі "Слідство. Інфо". Відео опублікували у своєму Youtube-каналі.

Журналісти з’ясували, що за час повномасштабної війни Євген Петруняк отримав 486 тис. грн компенсації за оренду житла, щоправда, у декларації витрати на орендоване житло він не вказував.

"Я вас попрошу, якщо у вас є якісь питання стосовно моєї декларації, будьте добрі, мені письмовий запит пришліть, обов’язково відповім на всі ваші питання… Дивіться, я швидко все відповідаю, у мене нема чого приховувати абсолютно", — мовив нардеп, а на питання журналіста про те, чому не вказав у декларації витрати на оренду, відповів, що бути такого просто не може.

Як наслідок, Петруняк не лише не відповів на письмовий запит журналістів, а й заблокував їхній номер телефона.

Щодо придбаної дружиною квартири, то, як з’ясували розслідувачі, житло було придбано в Іспанії, його розміри 130 кв. метрів. Також вона інвестувала понад 1 мільйон злотих у проєкти двох польських забудовників.

Варто зауважити, що згідно з останньою декларацією, у 2023 році Євген Петруняк отримав 658 тис. грн зарплати у Верховій Раді, його дружина Ірина вказала 281 тис. грн доходу від "зайняття незалежною професійною діяльністю", 30 тис. грн страхових виплат та 2,4 млн грн від продажу авто. Судячи із декларації за 2022 рік, Ірина Петруняк продала авто Audi e-Tron 2019 року випуску.

Як повідомляє видання Zaxid.net, 47-річний Євген Петруняк є також власником двох земельних ділянок та житлового будинку в Зубрі (481,9 м2), нежитлового приміщення та паркомісця у Львові, а також співвласником низки об’єктів нерухомості у селі Дубровиця біля Львова. Крім нерухомості в Іспанії, Ірина Петруняк має у власності три квартири у Львові (32 м2, 93 м2, 206,7 м2), три паркомісця та нежитлові приміщення. Нерухомість в Україні подружжя набуло у власність ще до повномасштабної війни. Нардеп задекларував годинник Girard-Perregaux, який є у його власності ще із 2007 року та авто Audi A6 (2019 року випуску).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що Верховна Рада України схвалила ухвалу №11384 про підвищення зарплат помічникам нардепів з 1 липня. Підвищення відбулось майже на 40 тисяч гривень.