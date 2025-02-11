Там ховають лише священників і парафіян: як виглядає могила сина Януковича, яка була під охороною

Сину експрезидента було 34 роки

Віктор Янукович-молодший — один із синів колишнього президента України, якого часто називали "тіньовим спадкоємцем" родини Януковичів. Він пробував себе у політиці, займався автоспортом і, на відміну від свого батька, не вирізнявся агресивною риторикою, залишаючись менш публічною фігурою.

Його життя трагічно обірвалося у 2015 році за загадкових обставин, а смерть породила багато чуток і припущень. "Телеграф" вирішив пригадати, що стало причиною смерті Януковича-молодшого.

Віктор Вікторович Янукович, молодший син колишнього президента України Віктора Януковича — був народним депутатом України від Партії регіонів. Його не стало 20 березня 2015 року у Росії.

Віктор Янукович-молодший народився 16 липня 1981 року у місті Єнакієве, що на Донеччині, звідки й родом його батько. Навчався він у донецькому університеті, де отримав кваліфікацію магістра.

Пізніше Янукович-молодший організував SMS-референдум "За русский язык". Тоді він хотів зробити російську мову другою державною. Його ім’я часто пов’язували з корупційними схемами та нелегальним збагачуванням. Віктора Вікторовича звинувачували у незаконному привласненні державного майна і відмиванні грошей.

Як загинув Віктор Вікторович Янукович

Віктор Вікторович Янукович, молодший син колишнього президента України, загинув 20 березня 2015 року на озері Байкал в Іркутській області Росії. За офіційною версією, він перебував за кермом мікроавтобуса Volkswagen Multivan, коли автомобіль виїхав на кригу, яка не витримала ваги транспортного засобу. Машина провалилася під лід, і хоча пасажирам вдалося врятуватися, сам Віктор Янукович-молодший потонув.

Сини Віктора Януковича

Офіційні джерела назвали трагедію нещасним випадком, проте в медіа неодноразово з'являлися припущення про можливі інші обставини його смерті. Його поховали в Севастополі, а на могилі встановили пам’ятник із чорного мармуру.

Де похований і як виглядає могила

Віктор Янукович-молодший похований у тимчасово окупованому Криму, на Братському кладовищі. На цьому цвинтарі спочивають 50 тисяч учасників Кримської війни, які стали на захист Севастополя у 1854-55 роках.

Як повідомляла наглядачка, цей цвинтар належить Свято-Микільському храму. Там ховають лише священників, парафіян церкви та тих, хто давав пожертву. Проте, місце коштувало немало. За словами охоронця, це була цифра із п’ятьма нулями.

Могила сина Януковича виконана у тому ж стилі, що й місце спочинку графа, генерала-інженера Едуарда Тотлебена та російського генерала Степана Хрулева — героїв Кримської війни.

Його могила перебуває під постійною охороною — вона оснащена камерами та гучномовцями. Її також охороняє пес. Місце поховання нагадує майбутній родинний склеп.

Раніше "Телеграф" розповідав, де похована мама і маленький брат Віктора Януковича. Про дитинство президента України Януковича невідомо практично нічого.