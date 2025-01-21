Коли потрібно замінити старий військово-обліковий документ
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Існує п'ять видів військово-облікових документів
Під час воєнного стану всі чоловіки віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-облікові документи. Їх можуть перевіряти представники територіальних центрів комплектування (ТЦК) та правоохоронні органи.
Минулого року в Україні запровадили нові зразки військово-облікових документів, які поступово замінюють старі. Водночас документи старого зразка залишаються чинними до моменту їхньої заміни, це передбачено постановою Кабінету міністрі №559.
Коли потрібно оновити документи
Згідно з чинним законодавством, оновлення військово-облікових документів є обов’язковим у таких випадках:
- після взяття на військовий облік;
- якщо призовник не отримував військово-обліковий документ до 18 травня 2024 року;
- у разі зміни категорії військової служби;
- при відсутності місця для внесення змін у старий документ;
- якщо дані в документі не відповідають державному реєстру;
- у випадку втрати або пошкодження документа;
- якщо є бажання замінити старий документ на новий.
На сьогодні існують такі види військових документів:
- приписне свідоцтво — для чоловіків до 25 років, які стали на облік, але ще не є військовозобов’язаними;
- військовий квиток або посвідчення офіцера запасу;
- тимчасове посвідчення — для людей, які очікують на отримання нового документа;
- військово-обліковий документ на бланку нового зразка;
- електронний військовий квиток — доступний у застосунку "Резерв+".
Варто зазначити, що всі військово-облікові документи, оформлені раніше 18 травня 2024 року, вважаються чинними до видачі документа нового зразка.
Нагадуємо, що електронний військовий квиток можна згенерувати не лише в "Резерв+", а й на порталі "Дія". У ньому зазначена інформація про статус бронювання, а QR-код забезпечує зручність перевірки.
Для оформлення через "Дія" потрібно:
- Авторизуватися за допомогою електронного підпису (КЕП).
- Обрати послугу "Військово-обліковий документ".
- Подати заяву, перевіривши актуальність своїх даних.
- Підписати документ електронним підписом.
Військово-обліковий документ сформується за наявності актуальних даних про людину в Реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів.
Раніше "Телеграф" писав, як перевірити, чи виключено вас із військового обліку. За віком або станом здоров'я чоловіків можуть виключати з обліку.