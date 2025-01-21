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Коли потрібно замінити старий військово-обліковий документ

Автор
Кароліна Терещенко
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Автор
Військовий квиток
Військовий квиток. Фото Колаж "Телеграфу"

Існує п'ять видів військово-облікових документів

Під час воєнного стану всі чоловіки віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-облікові документи. Їх можуть перевіряти представники територіальних центрів комплектування (ТЦК) та правоохоронні органи.

Минулого року в Україні запровадили нові зразки військово-облікових документів, які поступово замінюють старі. Водночас документи старого зразка залишаються чинними до моменту їхньої заміни, це передбачено постановою Кабінету міністрі №559.

Коли потрібно оновити документи

Згідно з чинним законодавством, оновлення військово-облікових документів є обов’язковим у таких випадках:

  • після взяття на військовий облік;
  • якщо призовник не отримував військово-обліковий документ до 18 травня 2024 року;
  • у разі зміни категорії військової служби;
  • при відсутності місця для внесення змін у старий документ;
  • якщо дані в документі не відповідають державному реєстру;
  • у випадку втрати або пошкодження документа;
  • якщо є бажання замінити старий документ на новий.

На сьогодні існують такі види військових документів:

  • приписне свідоцтво — для чоловіків до 25 років, які стали на облік, але ще не є військовозобов’язаними;
  • військовий квиток або посвідчення офіцера запасу;
  • тимчасове посвідчення — для людей, які очікують на отримання нового документа;
  • військово-обліковий документ на бланку нового зразка;
  • електронний військовий квиток — доступний у застосунку "Резерв+".

Варто зазначити, що всі військово-облікові документи, оформлені раніше 18 травня 2024 року, вважаються чинними до видачі документа нового зразка.

Нагадуємо, що електронний військовий квиток можна згенерувати не лише в "Резерв+", а й на порталі "Дія". У ньому зазначена інформація про статус бронювання, а QR-код забезпечує зручність перевірки.

Для оформлення через "Дія" потрібно:

  1. Авторизуватися за допомогою електронного підпису (КЕП).
  2. Обрати послугу "Військово-обліковий документ".
  3. Подати заяву, перевіривши актуальність своїх даних.
  4. Підписати документ електронним підписом.

Військово-обліковий документ сформується за наявності актуальних даних про людину в Реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Раніше "Телеграф" писав, як перевірити, чи виключено вас із військового обліку. За віком або станом здоров'я чоловіків можуть виключати з обліку.

Теги:
#Воєнний стан #Військовий квиток #Військовий облік