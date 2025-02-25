Зима перетворила Білгород-Дністровський лиман на кришталеву казку (фото та відео)

Це справжня музика замерзлої води

Білгород-Дністровський лиман в Одеській області замерз — це виглядає неймовірно. Це сталося через морози, які накрили Україну та зокрема Одещину, в другій половині лютого.

Відео криги, що вкрила Білгород-Дністровський лиман опублікувала користувачка TikTok з ніком anastasia_29.05. Крига на лимані не гладенька, а фактурна. Вона виглядає як кришталь, утворюючи бархани та візерунки.

На Facebook-сторінці "НАШЕ МІСТО. Білгород-Дністровський" показали фото замерзлого лиману. На кризі грають промені сонця.

Що відомо про Білгород-Дністровський лиман

Лиман розташований на північно-західному узбережжі Чорного моря, у нього впадає річка Дністер. Від моря Білгород-Дністровський лиман відділений вузькою піщаною косою Бугаз. На лимані розташовані міста Білгород-Дністровський і Овідіополь.

Білгород-Дністровський лиман є одним з найбільших за площею серед лиманів України. Його довжина становить 42,5 км, ширина — від 4 до 12 км, площа — 360 кв. км. Глибина лиману від 0,6 до 2,7 м, місцями досягає 5 метрів. Вода в лимані солона, проте узимку він замерзає, але через теплі зими останніх років це стається нечасто

Як повідомляв "Телеграф", невдовзі в Україну прийде потепління й на Одещині стовпчики термометрів сягнуть +8 градусів. Щоб помилуватися зимовими краєвидами лишилося зовсім мало часу.