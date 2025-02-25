Зима превратила Белгород-Днестровский лиман в хрустальную сказку (фото и видео)

Это настоящая музыка замерзшей воды

Белгород-Днестровский лиман в Одесской области замерз – это выглядит невероятно. Это произошло из-за морозов, накрывших Украину и в частности Одесчину, во второй половине февраля.

Видео льда, покрывшего Белгород-Днестровский лиман опубликовала пользовательница TikTok с ником anastasia_29.05. Лед на лимане не гладкий, а фактурный. Он выглядит как хрусталь, образуя барханы и узоры.

На Facebook-странице "НАШЕ МІСТО. Білгород-Дністровський" показали фото замерзшего лимана. На льду играют лучи солнца.

Что известно о Белгороде-Днестровском лимане

Лиман расположен на северо-западном побережье Черного моря, в него впадает река Днестр. От моря Белгород-Днестровский лиман отделен узкой песчаной косой Бугаз. На лимане расположены города Белгород-Днестровский и Овидиополь.

Белгород-Днестровский лиман является одним из самых больших по площади среди лиманов Украины. Его длина составляет 42,5 км, ширина – от 4 до 12 км, площадь – 360 кв. км. Глубина лимана от 0,6 до 2,7 м, местами достигает 5 метров. Вода в лимане соленая, однако зимой он замерзает, но из-за теплых зим последних лет это происходит нечасто.

Как сообщал "Телеграф", вскоре в Украину придет потепление и в Одесской области столбики термометров достигнут +8 градусов. Чтобы полюбоваться зимними пейзажами, осталось совсем мало времени.