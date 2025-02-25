Убегала из Украины вместе с ним: где сейчас любовница Януковича Полежай, с которой президент жил в Межигорье

Любовница Федоровича — сестра его кухарки в Межигорье

Любовь Полежай вошла в историю Украины не как выдающаяся личность, а как тень скандального Януковича, его тайная любовница, получившая роскошную жизнь фактически за счет государства. Пока в стране продолжался Евромайдан, она, по некоторым данным, жила в роскоши "Межгорья". Раньше мы рассказывали, какой была инаугурация Януковича 15 лет назад.

Как сообщает Цензор.НЕТ, именно с ней экс=президент бежал из Украины 23 февраля 2024 года. "Телеграф" решил выяснить, что известно о любовнице Виктора Януковича.

Любовь Полежай – кто это и что известно о ней

Любовь Полежай, младшая на 24 года Виктора Януковича, была его гражданской женой во время его президентства. Она является сестрой кухарки, работавшей в резиденции "Межигорье". То, что между ними отношения, выяснилось уже после бегства из Украины, когда доступ к "хоромам" пророссийского экс-президента стал открытым.

В Межигорье нашли портреты Полежай, а также принадлежащие ей вещи. Также в доме были картины падчерицы Януковича — дочери Любви от первого брака. Также известно, что до побега из Украины в 2014 году Полежай руководила салоном красоты "Crystal Spa" и благотворительным фондом "Дорога будущего".

Любовница Януковича уезжала из нашей страны в Россию вместе со своей дочерью Марией. По некоторым данным, сначала они поселились в Москве, а затем в пригороде Сочи.

В 2020 году появились сообщения, что Полежай родила Януковичу сына по имени Григорий. По информации журналистки Сони Кошкиной, ребенок родился примерно за полтора-два года до этого, то есть около 2018 года.

Где сейчас Любовь Полежай

Известно, что Полежай сменила фамилию и занимается фермерством, в частности, разведением буйволов в Сочи. Ее дочь от предыдущего брака Мария учится в местной школе и участвует в конкурсах.

Падчерица Януковича Мария. Фото: facebook.com/masha.polezhay

Ранее "Телеграф" рассказывал, где сейчас и как выглядит дочь любовницы Януковича Любови Полежай. Она несколько похожа на беглого президента.