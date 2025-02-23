В Україні планують продовжити терміни перебронювання

Причиною цього стали атаковані реєстри Мінʼюсту наприкінці 2024 року

Строки оновлення критичності підприємств для бронювання співробітників продовжать до 31 березня. Перебронювання працівників також триватиме довше.

Про це повідомила перша віцепрем'єрка України Юлія Свириденко та прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Вони це сказали під час Форуму "Україна. Рік 2025".

В листопаді минулого року було вирішено, що усі підприємства мають підтвердити свій статус критичності згідно з новими критеріями до 28 лютого 2025 року.

Однак, за словами Свириденко, на рівні прем'єр-міністра обговорювали питання щодо продовження цього терміну. Вона зауважила, що якщо підприємства не встигають оновити до кінця лютого, то можливо можна було б на пару тижнів продовжити цю процедуру.

"Через те, що реєстри були під атакою і 20 днів не було доступу, то ми обговорили, що ми до 31 березня продовжимо цю можливість. Бо у нас місяць випав через атаку ворога". — наголосив Шмигаль.

Атака на реєстри — що відомо

Наприкінці грудня 2025 року російські хакери атакували державні реєстри Мін'юсту України. Це була одна з наймасштабніших кібератак за час повномасштабної війни.

Через атаку в Україні були недоступні деякі сервіси та онлайн послуги, закрема й бронювання в "Дії", а також оформлення ФОП, отримання відстрочок від мобілізації в "Резерв+".

На одинадцятий день після найбільшої хакерської атаки росіян в Україні запрацювали перші три реєстри. Станом на ранок 30 грудня роботу відновили три ключові нотаріальні реєстри:

Єдиний реєстр довіреностей

Спадковий реєстр

Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів.

20 січня, рівно за місяць після масштабної кібератаки з боку росіян Міністерство юстиції України звітувало про повне відновлення всіх Державних та Єдиних реєстрів. Але це ще не кінець. Які зміни чекатимуть систему — читайте в матеріалі "Телеграфу" за посиланням.