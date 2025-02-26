Первая леди ответила, когда Зеленский уйдет с должности

Она назвала, что должны быть гарантии безопасности

Первая леди Елена Зеленская прокомментировала заявление президента о готовности уйти с поста главы государства в обмен на мир в Украине. По ее словам, Зеленский не хочет быть президентом всю жизнь.

Об этом она заявила в эфире итальянской программы Quarta Repubblica. Она говорит, что Зеленский с ней это не обсуждал.

"Он со мной это не обсуждал. На сколько я понимаю, это были его слова во время пресс-конференции, которую он давал журналистам. Я знаю, что он не собирается и нет у него такого желания быть президентом всю жизнь", — сказала первая леди.

По ее словам, главная задача, которую он поставил перед собой, это чтобы Украина была в безопасности. Гарантии безопасности, какими бы они ни были, должны быть в Украине, чтобы он мог спокойно покинуть свой пост.

"Если членство в НАТО — это гарантия безопасности, думаю, что он может это сделать. Почему нет?" — подытожила она.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия стремится от него избавиться, ведь он, мол, является "неудобным" для российского лидера Владимира Путина. Однако он настаивает, что будет продолжать мирные усилия для Украины и если нашу страну примут в НАТО и ЕС, то он будет ненужным.

Ранее "Телеграф" писал, что Зеленский прокомментировал слова Трампа о "диктаторе без выборов".