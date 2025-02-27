"Контрольний в голову": в Україні розкритикували заборону виїзду художникам та журналістам

Сотні артистів із запланованими гастролями не можуть виїхати за кордон

В Україні з 3 березня 2025 року буде певним чином заборонено виїзд за кордон журналістів та артистів. Це пов’язано з тим, що Міністерство культури та стратегічних комунікацій України планує припинити видачу листів до Державної прикордонної служби України.

"Телеграф" зібрав добірку висловлювань відомих українців (політиків, журналістів та артистів — Ред.) на рішення Мінкульту. Ці люди розкритикували рішення профільного відомства. Так, засновник культурної агенції Svitlo Concert Євген Кривін на своїй сторінці у Facebook написав, що Міністерство культури України організувало "міжнародний дефолт української культури з контрольним пострілом у голову".

Наразі сотні артистів із запланованими гастролями не можуть виїхати за кордон, що призвело до фінансових втрат організаторів у мільйони доларів, зазначив Кривін.

"Тепер сотні організаторів по всьому світу отримають збитки і більше не працюватимуть з українськими митцями. А ось росіяни прямо зараз розцвіли, концертів багато і буде ще більше", — обурився Кривін.

Водночас, Міністерство культури України має оприлюднити повний список тих, хто виїхав за документами відомства і не повернувся. Про це написав у Facebook журналіст Сергій Руденко. За його словами, з 500 осіб, які поїхали у 2024 році і не повернулися, чимала частина не має жодного стосунку ні до медіа, ні до культури.

Також рішення Мінкульту розкритикували народний депутат України Софія Федіна, колишній міністр праці та соціальної політики України Павло Розенко.

Раніше "Телеграф" розповідав, хто із чоловіків може виїхати з України у березні.