"Контрольный в голову": в Украине раскритиковали запрет выезда художникам и журналистам

Сотни артистов с запланированными гастролями не могут выехать за рубеж

В Украине с 3 марта 2025 года будет определенным образом запрещен выезд за границу журналистов и артистов. Это связано с тем, что Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины планирует приостановить выдачу писем в Государственную пограничную службу Украины.

"Телеграф" собрал подборку высказываний известных украинцев (политиков, журналистов и артистов — Ред.) на решение Минкульта. Эти люди раскритиковали решение профильного ведомства. Так, основатель культурного агентства Svitlo Concert Евгений Кривин на своей странице в Facebook написал, что Министерство культуры Украины организовало "международный дефолт украинской культуры с контрольным выстрелом в голову".

Сейчас сотни артистов с запланированными гастролями не могут выехать за рубеж, что привело к финансовым потерям организаторов в миллионы долларов, отметил Кривин.

"Теперь сотни организаторов по всему миру получат убытки и больше не будут работать с украинскими деятелями искусства. А вот россияне прям сейчас расцвели, концертов много и будет еще больше", — возмутился Кривин.

В то же время Министерство культуры Украины должно обнародовать полный список тех, кто выехал по документам ведомства и не вернулся. Об этом написал в Facebook журналист Сергей Руденко. По его словам, из 500 человек, которые уехали в 2024 году и не вернулись, немалая часть не имеет никакого отношения ни к медиа, ни к культуре.

Также решение Минкульта раскритиковали народный депутат Украины София Федина, бывший министр труда и социальной политики Украины Павел Розенко.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кто из мужчин может выехать из Украины в марте.