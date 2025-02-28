Унікальний Nokia за $50 тисяч з'явився в Україні (відео)

Це одна з найвідоміших моделей Nokia, випущена в 1994 році

Телефон Nokia 2110 з'явився в Україні. Власник раритету каже, що це унікальна модель, яка була випущена на честь концерту відомого оперного співака Лучану Паваротті в Празі.

Про це на сторінці в Інстаграм повідомляє спільнота Аurumedition. У своєму дописі власник оцінив телефон у 50 000 доларів, хоча справжня вартість пристрою залишається невідомою. Водночас у київських пабліках повідомляють, що колекціонери готові запропонувати за цей "привіт" з "лихих" 90-х близько 2 000 доларів.

"Обмін на земельну ділянку в Конча-Заспі чи в Козині, чи на будинок, якщо у когось є, на ось таку дуже рідкісну Nokia 2110 Pavarotti з музею Лучану Паваротті. Один такий у світі. Був присвячений концерту Великому Лучані у Празі 22 грудня 1996 році" — зазначає автор відео, демонструючи телефон у відмінному стані.

Nokia 2110 — що відомо

Телефон Nokia 2110 – це одна з найвідоміших моделей Nokia, випущена в 1994 році. Це був мобільний телефон з монохромним екраном, антеною та можливістю зберігати до 125 номерів у пам’яті. Він став дуже популярним завдяки надійності та зручному дизайну.

Модель, пов’язують з італійським співаком Лучано Паваротті. Це був ексклюзивний випуск телефону, адже пристрій мав спеціальне гравіювання з його автографом і випускався обмеженим тиражем.

Раніше "Телеграф" писав, що за ціною нового смартфона в Україні продають кахель з акваріумними рибками часів СРСР.