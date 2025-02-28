Уникальный Nokia за $50 тысяч появился в Украине (видео)

Это одна из самых известных моделей Nokia, выпущенная в 1994 году

Телефон Nokia 2110 появился в Украине. Владелец раритета говорит, что это уникальная модель, выпущенная в честь концерта известного оперного певца Лучану Паваротти в Праге.

Об этом на странице в Инстаграм сообщает сообщество Aurumedition. В своем сообщении владелец оценил телефон в 50 000 тысяч долларов, хотя настоящая стоимость устройства остается неизвестной. В то же время в киевских пабликах сообщают, что коллекционеры готовы предложить за этот "привет" из "лихих" 90-х около 2 000 долларов.

"Обмен на земельный участок в Конча-Заспе или в Козине, или на дом, если у кого-то есть, на такую очень редкую Nokia 2110 Pavarotti из музея Лучану Паваротти. Один такой в мире. Был посвящен концерту Великому Лучани в Праге 22 декабря 1996 года" — отмечает автор видео.

Nokia 2110 – что известно

Телефон Nokia 2110 – это одна из самых известных моделей Nokia, выпущенная в 1994 году. Это был мобильный телефон с монохромным экраном, антенной и возможностью хранить до 125 номеров в памяти. Он стал очень популярен благодаря надежности и удобному дизайну.

Модель, связывающая с итальянским певцом Лучано Паваротти. Это был эксклюзивный выпуск телефона, ведь устройство имело специальную гравировку с его автографом и выпускалось ограниченным тиражом.

Ранее "Телеграф" писал, что по цене нового смартфона в Украине продают кафель с аквариумными рыбками времен СССР.