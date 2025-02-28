Возможность подзаработать к 8 Марта. Студентам в Киеве заплатят почти пять тысяч за четыре рабочих дня

Трудоустройство на несколько дней

Впереди 8 Марта – праздник весны, красоты и цветов. В этот период цветочные магазины и студии пользуются большим спросом, поэтому вынуждены искать дополнительных работников, чтобы успеть сделать композиции и букеты для всех, кто хочет поздравить своих близких и родных.

На популярном в Украине портале по поиску работы было опубликовано несколько вакансий. Работодатели ищут и флористов, и помощников, которые помогут облегчить работу коллектива.

Одна из самых популярных компаний приглашает на работу помощника флориста на период с 5 по 8 марта. Требования минимальны – желание работать с цветами и физическая выносливость. Основными задачами будут зачистка цветов, замена воды в горшках и поддержание чистоты в холодильниках.

Работодатель предлагает оплату – 1200 гривен в день, так что за четыре рабочих дня можно заработать 4800 гривен. График работы – с 8:00 до 20:00. Вакансия подходит для студентов.

Еще одна цветочная студия ищет как опытных флористов, так и помощников на такой же праздничный период. Флористы могут заработать 2500 гривен в смену, а также 250 гривен за каждый час сверхурочной работы. Основными задачами является создание цветочных композиций и оформление букетов. От будущих помощников потребуют аккуратности, внимательности к деталям и коммуникабельности.

На два рабочих дня ищут флористов в салоне, который находится в 2,7 километра от центра Киева. Кроме зарплаты (6 000 — 7 000 гривен), обещают проценты от продаж, большие чаевые и бесплатное питание. Условия работы – творческая атмосфера, дружеская команда и салон с панорамными окнами. Основными задачами также будет создание букетов и композиций, поддержание свежести цветов.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что во Львове приглашают на работу бариста.