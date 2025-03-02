Кто приехал на саммит с Зеленским в Лондоне (полный список)
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Лидеров очень много
Саммит в Лондоне проходит по вопросам Украины. В нем принимают участие лидеры более десяти государств, а также руководство НАТО и ЕС. Ключевые темы — укрепление позиций Украины, необходимость крепкого долгого соглашения, которое обеспечит постоянный мир в Украине, а также следующие шаги по планированию надежных гарантий безопасности.
"Телеграф" рассказывает, кто из мировых лидеров присутствует на саммите. Текстовую трансляцию с места событий ведем по ссылке.
Полный список стран и лидеров, прибывших на саммит по Украине в Лондоне
- Кир Стармер — премьер-министр Великобритании.
- Владимир Зеленский — президент Украины.
- Марк Рютте — генеральный секретарь НАТО.
- Эммануэль Макрон — президент Франции.
- Олаф Шольц — канцлер Германии.
- Дональд Туск — премьер-министр Польши.
- Урсула фон дер Ляйен — президент Европейской комиссии.
- Ульф Кристерссон — премьер-министр Швеции.
- Петр Фиала — премьер-министр Чехии.
- Хакан Фидан — министр иностранных дел Турции.
- Йонас Гар Стор — премьер-министр Норвегии.
- Метте Фредериксен — премьер-министр Дании.
- Джастин Трюдо — премьер-министр Канады.
- Дик Схуф — премьер-министр Нидерландов.
- Джорджа Мелони — премьер-министр Италии.
- Александр Стубб — премьер-министр Финляндии.
- Антонио Коста — президент Совета ЕС.
- Илие Болоян — временный президент Румынии.
- Педро Санчес — премьер-министр Испании.
Как известно, Зеленский будет оставаться в Лондоне не менее одного дня. У него запланированы встречи с королем Чарльзом III и рядом европейских лидеров.
Ранее "Телеграф" писал, что Владимир Зеленский и Кир Стармер подписали новый займ на укрепление обороны Украины.