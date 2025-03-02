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Кто приехал на саммит с Зеленским в Лондоне (полный список)

Автор
Марина Ищенко
Дата публикации
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Автор
Кто приехал на саммит в Лондон Новость обновлена 02 марта 2025, 18:44
Кто приехал на саммит в Лондон. Фото armyinform.com.ua

Лидеров очень много

Саммит в Лондоне проходит по вопросам Украины. В нем принимают участие лидеры более десяти государств, а также руководство НАТО и ЕС. Ключевые темы — укрепление позиций Украины, необходимость крепкого долгого соглашения, которое обеспечит постоянный мир в Украине, а также следующие шаги по планированию надежных гарантий безопасности.

"Телеграф" рассказывает, кто из мировых лидеров присутствует на саммите. Текстовую трансляцию с места событий ведем по ссылке.

Полный список стран и лидеров, прибывших на саммит по Украине в Лондоне

  • Кир Стармер — премьер-министр Великобритании.
  • Владимир Зеленский — президент Украины.
  • Марк Рютте — генеральный секретарь НАТО.
  • Эммануэль Макрон — президент Франции.
  • Олаф Шольц — канцлер Германии.
  • Дональд Туск — премьер-министр Польши.
  • Урсула фон дер Ляйен — президент Европейской комиссии.
  • Ульф Кристерссон — премьер-министр Швеции.
  • Петр Фиала — премьер-министр Чехии.
  • Хакан Фидан — министр иностранных дел Турции.
  • Йонас Гар Стор — премьер-министр Норвегии.
  • Метте Фредериксен — премьер-министр Дании.
  • Джастин Трюдо — премьер-министр Канады.
  • Дик Схуф — премьер-министр Нидерландов.
  • Джорджа Мелони — премьер-министр Италии.
  • Александр Стубб — премьер-министр Финляндии.
  • Антонио Коста — президент Совета ЕС.
  • Илие Болоян — временный президент Румынии.
  • Педро Санчес — премьер-министр Испании.

Как известно, Зеленский будет оставаться в Лондоне не менее одного дня. У него запланированы встречи с королем Чарльзом III и рядом европейских лидеров.

Ранее "Телеграф" писал, что Владимир Зеленский и Кир Стармер подписали новый займ на укрепление обороны Украины.

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#Саммит #Лондон