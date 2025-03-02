Кто приехал на саммит с Зеленским в Лондоне (полный список)

Лидеров очень много

Саммит в Лондоне проходит по вопросам Украины. В нем принимают участие лидеры более десяти государств, а также руководство НАТО и ЕС. Ключевые темы — укрепление позиций Украины, необходимость крепкого долгого соглашения, которое обеспечит постоянный мир в Украине, а также следующие шаги по планированию надежных гарантий безопасности.

"Телеграф" рассказывает, кто из мировых лидеров присутствует на саммите. Текстовую трансляцию с места событий ведем по ссылке.

Полный список стран и лидеров, прибывших на саммит по Украине в Лондоне

Кир Стармер — премьер-министр Великобритании.

Владимир Зеленский — президент Украины.

Марк Рютте — генеральный секретарь НАТО.

Эммануэль Макрон — президент Франции.

Олаф Шольц — канцлер Германии.

Дональд Туск — премьер-министр Польши.

Урсула фон дер Ляйен — президент Европейской комиссии.

Ульф Кристерссон — премьер-министр Швеции.

Петр Фиала — премьер-министр Чехии.

Хакан Фидан — министр иностранных дел Турции.

Йонас Гар Стор — премьер-министр Норвегии.

Метте Фредериксен — премьер-министр Дании.

Джастин Трюдо — премьер-министр Канады.

Дик Схуф — премьер-министр Нидерландов.

Джорджа Мелони — премьер-министр Италии.

Александр Стубб — премьер-министр Финляндии.

Антонио Коста — президент Совета ЕС.

Илие Болоян — временный президент Румынии.

Педро Санчес — премьер-министр Испании.

Как известно, Зеленский будет оставаться в Лондоне не менее одного дня. У него запланированы встречи с королем Чарльзом III и рядом европейских лидеров.

Ранее "Телеграф" писал, что Владимир Зеленский и Кир Стармер подписали новый займ на укрепление обороны Украины.