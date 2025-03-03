Зеленський зробив заяву про терміни досягнення миру в Україні: перспективи є, але роботи багато

Робота над мирною угодою для України насправді зараз тільки починається

До угоди про закінчення війни в Україні насправді все ще дуже далеко. Ніхто навіть не розпочинав підготовку угоди, яка повинна бути чесною, справедливою та стабільною, щоб війна більше не повернулася.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з репортерами після саміту в Лондоні. За його словами, зараз не варто детально щось обговорювати на цю тему.

"Ми сьогодні говоримо про перші кроки, і тому поки їх не буде на папері, я не хотів би про них дуже детально говорити. До угоди про закінчення війни ще дуже-дуже далеко. Ніхто всі ці кроки не розпочав", – сказав він.

Зеленський додав, що в мирній угоді повинні бути прописані конкретні кроки. Конкретні гарантії надання безпеки, конкретні носії цих гарантій, конкретні обсяги допомоги та конкретна відповідальність за ненадання цієї допомоги. Без цього будь-яка мирна угода працювати не буде. Окрім того, гарантії безпеки повинні передбачати нищівну відповідь України та союзників на нову російську агресію.

"Я не хочу говорити про деталі, поки немає підписів… є надто багато речей, про які треба подумати", – резюмував президент.

Нагадаємо, у понеділок, 24 лютого, президент Франції Еммануель Макрон, який прибув у Вашингтон, заявив, що гарантії Парижа та Лондона можуть дійти до відправки військових до України. Також "Телеграф" повідомляв, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер готується представити Дональду Трампу миротворчий план щодо України. Його ключова ідея – відправка до 30 000 європейських військових для забезпечення режиму припинення вогню, укладеного за посередництва США.

Водночас Макрону не вдалося домовитися з Трампом про надання підтримки США для миротворчої місії. Хоча раніше Трамп припускав, що буде надавати європейським військам таку підтримку. Тим часом отримання гарантій безпеки та гарантій підтримки від Сполучених Штатів – основна умова розміщення миротворців.