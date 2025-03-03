Хай отримує громадянство України: Зеленський поглузував з сенатора, який вимагав його відставки

Зеленський зазначив, що тільки українські громадяни можуть вирішувати питання про те, хто буде президентом

Президент України Володимир Зеленський, який раніше назвав єдину умову своєї відставки, поглузував з американського сенатора-республіканця Ліндсі Грема, який заявив, що український лідер "повинен піти". Зеленський запропонував Грему отримати українське громадянство, щоб його голос мав якусь вагу для президента України.

Про це він сказав під час спілкування з репортерами перед самітом в Лондоні. Зокрема, журналіст запитала його про думку з приводу заяви Грема, яку той зробив після скандалу в Білому домі.

"Ліндсі – гарний хлопець… Я можу дати йому громадянство України. Він стане громадянином нашої країни, і тоді його голос буде значити хоча б щось… І я його, як громадянина України почую на тему, хто має бути президентом", – відповів Зеленський.

Нагадаємо, що американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем, який раніше вдавав із себе друга України, після зустрічі президента США Дональда Трампа з українським лідером Володимиром Зеленським прокоментував цю подію і дав останньому пораду. Зокрема, Грем заявив, що українському лідеру треба змінитись або піти у відставку та відправити до США когось, з ким Білий дім міг би вести справи.

Провести вибори в Україні останнім часом стало "ідеєю фікс" в США. Так, там продовжують завзято критикувати президента України Зеленського після спровокованої Трампом та Венсом суперечки у Білому домі. Зокрема, міністр торгівлі США Говард Латнік розповів, що той нібито не хоче миру і пригрозив втратою допомоги. Голова Державного департаменту Марко Рубіо зазначив, що відновлення співпраці ще можливе – але не з Зеленським. Радник президента США з нацбезпеки Майк Волц заявив, що Зеленський не влаштовує США.