Вместо месяца аренды: в Киеве продают змею с уникальной окраской (фото)

Такой домашний любимец – не для каждого

По китайскому гороскопу, 2025 — год Змеи. И хотя она должна быть зеленой, отдельные представители пресмыкающихся привлекают внимание другим уникальным окрасом.

Маисовый полоз морф Palnetto — змея с белой кожей с красно-оранжевыми точечками пигментации. Маисовые полозы, имеющие рецессивный ген Palmetto стоят дороже, чем обычные, ведь для получения полоза с такой окраской оба родителя должны нести соответствующий ген. В Киеве подобную змею продают за 12 тысяч гривен. Это сравнимо со стоимостью месячной аренды однокомнатной квартиры в Киеве или Львове.

Объявление о продаже маисового полоза

Маисовые полозы популярны среди террариумистов благодаря их спокойному характеру, красоте и неприхотливости в содержании. Морфа (различие окраски) Palmetto ценится среди любителей рептилий за ее эстетичный вид.

Маисовый полоз из объявления имеет уникальный рисунок.

Что известно о маисовых полозах

Маисовый полоз (Pantherophis guttatus) – это неядовитая змея семьи Ужеобразных, обитающая в Северной Америке. Взрослые особи достигают длины от 1,2 до 1,8 метра. При правильном уходе маисовые полозы могут жить до 20 лет. Для содержания маисового полоза необходим террариум с достаточным количеством укрытий с определенной температурой и влажностью.

Маисовый полоз должен жить в террариуме

В природе маисовые полозы питаются грызунами, ящерицами, лягушками и птицами. В домашних условиях их кормят замороженными грызунами.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинский полоз с леопардовым рисунком оказался на грани выживания. Он водится в Крыму, его популяция постоянно уменьшается.