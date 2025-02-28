Одеський депутат назвав Зеленського диктатором та закликав покаятися (відео)

Хоча відео було видалено, в мережі воно все ж таки збереглося

Депутат Одеської райради, член партії "Довіряй ділам" Святослав Огренчук записав відеозвернення до президента Володимира Зеленського. У ньому він назвав главу держави "диктатором" та закликав покаятися перед народом.

На відповідне відео звернув увагу український волонтер та громадський діяч Дем’ян Ганул. Він опублікував відео зі зверненням Огренчука у своєму Telegram-каналі.

"Це відео місячної давності. За моєю інформацією, після публікації була миттєва реакція від правоохоронних органів. Після розмови автор відео видалив зі своєї сторінки", — йдеться у повідомленні.

У цьому ролику депутат неодноразово наводить приклад Ніколае Чаушеску, який правив у Румунії 24 роки — з 1965 по 1989, і його дружину Олену.

Довідка: 25 грудня 1989 року у місті Тирговіште румунські військові судили Ніколае Чаушеску та його дружину-суправницю Олену. На імпровізованому суді, що тривав близько півтори години, йому було пред’явлено звинувачення у злочинах проти держави, геноциді проти власного народу та "підриві національної економіки". У подружжя було випущено щонайменше 30 куль.

"Диктатор Зеленський, ви знаєте, як закінчив Ніколае Чаушеску зі своєю дружиною Оленою? Якщо ні, поцікавтеся, поки не пізно, як румунський народ покарав свого диктатора. Особливо, коли продовжуватимете приймати драконівські закони, робити з України тоталітарну державу і знищуватиму Українську православну церкву".

Він звернувся до президента і додавши: "Погляньте в дзеркало і дайте відповідь, чи хочете ви повторити долю Чаушеску? Якщо ні, покайтеся перед народом. Якщо так, продовжуйте робити те, що робите, а потім — не плачте".

Що відомо про Святослава Огренчука

Народився 25 лютого 1978 року у місті Одеса.

У віці 16 років повністю втратив зір.

Закінчив із відзнакою духовну семінарію при Свято-Успенській Почаївській лаврі (Тернопільська область). Має вищу юридичну освіту. Наразі закінчує Київську духовну академію.

2008 року організував соціальний проєкт "Ілля Муромець", надалі з’явилася організація з однойменною назвою.

У жовтні 2020 року обраний депутатом Одеської райради від партії "Довіряй ділам". Головою партії є мер Одеси Геннадій Труханов.

Що ще публікує Огренчук

На його сторінці в Instagram є безліч відео, де депутат ділиться своїми думками про ситуацію в Україні, політику, війну тощо.

Так, одним з останніх опублікованих ним роликів були роздуми про те, коли в Україні закінчиться війна.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Дональд Трамп назвав Володимира Зеленського "диктатором", а вже через деякий час сам про це забув і здивувався своїми словами.