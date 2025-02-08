"Я не змінився і не зламався": Залужний зворушив постом у річницю звільнення з посади головкома

Він змінив військову форму на костюм дипломата

Рівно рік тому, 8 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних Сил України. Залужний поділився думками з цього приводу.

"Дякую сімʼї і друзям, що підтримали. Дякую Збройним Силам України, що загартували. Я не змінився і не зламався. Це моє саме головне досягнення цього важкого року. І так, я згоден, наступний буде ще важчим. Але … нам все також не соромно", — написав він у Facebook.

Нагадаємо, влітку 2024 року Валерій Залужний розпочав роботу послом України у Великій Британії. На цю посаду президент України Володимир Зеленський призначив його 8 травня.

Зараз, коли в Україні заговорили про вибори, ходять чутки, що Залужний нібито може скласти конкуренцію Зеленському у виборах президента. Ексголовком дав "Телеграфу" коментар щодо своїх політичних планів.

Як писав "Телеграф", раніше посол України в США Оксана Маркарова пояснила, чому Залужний часто буває в Україні. Вона розповіла, що він супроводжує найвищих представників Британії під час їхніх візитів до Києва, що є протокольним зобов’язанням посла.