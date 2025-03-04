Постачання військової допомоги Україні може відновити тільки одна людина

Передача Україні зброї та боєприпасів на суму понад 1 мільярд доларів виявилася "замороженою"

Військову допомогу США Україні призупинено за ініціативи президента США Дональда Трампа. Таке рішення він ухвалив після суперечки з президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті.

Водночас у Білому домі заявили, що тільки президенту США Дональду Трампу вирішувати, відновлювати постачання військової допомоги Україні чи ні. Це стане можливим лише тоді, коли "Трамп побачить щире прагнення Києва завершити війну", але наразі "Зеленський не хоче вести переговори про мир".

За словами офіційних осіб Білого дому, Дональд Трамп застосував до України метод "батога", щоб змусити Володимира Зеленського сісти за стіл переговорів, погрожуючи йому подальшими втратами на полі бою. Про це пише CNN.

"Тільки Трампу вирішувати, чи відновлювати постачання військової допомоги Україні, але, на жаль, поки що виявляється, що президент Зеленський не хоче вести переговори про мир і не бажає говорити про реальну мирну угоду", — заявили у Білому домі.

За інформацією низки ЗМІ, пауза у постачанні військової допомоги триватиме доти, доки Вашингтон "не побачить щире прагнення Києва завершити війну".

Нагадаємо, Дональд Трамп зупинив усю військову допомогу Україні. Його рішення набуває чинності негайно і стосується зброї та боєприпасів на суму понад 1 мільярд доларів, рішення про передачу якої прийняла попередня адміністрація.

Трамп наказав призупинити військову допомогу як пряму відповідь на те, що президент США вважає "поганою поведінкою Зеленського". Паузу можна зняти, якщо глава України та його оточення продемонструють "готовність до переговорів" щодо припинення війни та сумлінну відданість миру.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Дональд Трамп зробив низку гучних заяв щодо війни в Україні. Зокрема, він сказав, що "угоди щодо врегулювання війни в Україні можна досягти дуже швидко, але дехто виступає проти миру".