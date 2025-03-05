"Лучший подарок к 8 Марта": в Украине продают собак "без дефектов"

Собака может принести немало позитива, но нуждается в ответственном уходе

Мальтипу – это небольшая порода собак, которая появилась в результате скрещивания мальтийской болонки и пуделя. Они известны своим кротким характером, игривостью и гипоаллергенностью.

Перед 8 Марта на одном из маркетплейсов появилось объявление, что щенка-мальтипу продают как подарок к празднику. В объявлении сказано, что щенки мальчики, имеющие отличную генетику, будут весить до 3 кг, а также не имеют дефектов и аллергий. Цена вопроса — 25 тысяч гривен.

Объявление о продаже мальтипу как подарка

Мальтипу считаются гипоаллергенными собаками, что делает их отличным выбором для людей с аллергией на шерсть. Однако они нуждаются в регулярном груминге, поскольку их шерсть быстро растет и может спутываться. Мальтипу, как гибридная порода, может иметь разнообразные цвета шерсти, унаследованные от мальтийской болонки и пуделя. Белый – один из самых распространенных цветов, особенно если один из родителей – мальтийская болонка.

Щенок мальтипу из объявления

Щенок мальтипу из объявления

Эта порода подходит для людей, которые ищут ласковую, любящую и интеллектуальную собаку. Если вы решили подарить мальтипу, убедитесь, что женщина готова взять на себя ответственность за уход за собакой.

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