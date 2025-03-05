Назло Трампу: один із телеканалів осоромився з російським відео

Співробітники 5 каналу, мабуть, так сильно образилися на Трампа, що усе пробачили росіянам

У середу, 5 березня, 5 канал опублікував відео російських пропагандистів, на якому президент США Дональд Трамп розповідає у Конгресі, що отримав листа від українського лідера Володимира Зеленського.

Свій вибір журналісти пояснили тим, що "Голос Америки" нібито спонсорується головою Білого дому. Медіа опублікувало ролик у своєму акаунті в соцмережі Х, чим викликало хвилю обурення.

Українці були неприємно здивовані російським озвученням, а також поясненням співробітників телеканалу. Хтось із коментаторів навіть припустив, що було б краще опублікувати відео мовою оригіналу, ніж російською мовою.

Також користувачі запитали, чи Дональд Трамп фінансує "Голос Америки", якому 5 канал "влаштував бойкот", з власної кишені.

Нагадаємо, у своєму виступі перед Конгресом США Трамп розповів, що отримав листа від президента України Володимира Зеленського. У ньому, за його словами, йдеться про готовність Києва до переговорів та підписання зі США угоди про корисні копалини.

"Я щойно отримав лист від Зеленського. Україна готова підписати угоду про рідкісноземельні метали. Росія, здається, теж готова до мирних переговорів. Хіба це не чудово?", — сказав він.

5 березня глава Офісу президента Андрій Єрмак та радник Білого дому з національної безпеки Майк Волтц під час телефонної розмови обговорили місце та дату переговорів.