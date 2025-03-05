Україна працює над планом для наближення миру: коли він буде готовий, розповів Зеленський

Європа має спільне бачення щодо закінчення війни та гарантій безпеки та буде за столом переговорів

План миру в Україні буде готовий найближчим часом. Над ним триває робота, повідомив 5 березня президент України Володимир Зеленський.

Про це він написав на своїй сторінці в Телеграм. Зеленський провів розмову з премʼєр-міністром Словенії Робертом Голобом, аби поінформувати про саміт лідерів у Лондоні й обговорити спільні зусилля.

"Готуємо план перших кроків для наближення справедливого та стійкого миру. Працюємо над ним швидко. Він буде готовий найближчим часом", — написав глава держави.

За його словами, Європа має спільне бачення щодо закінчення війни та гарантій безпеки. Вона повинна бути за столом майбутніх переговорів разом з Україною та США.

"Також говорили про реалізацію нашої ініціативи "Продовольство з України". Словенія приєднується до наших зусиль для підтримки сирійського народу. Дякую за все, що Словенія робить для України", — написав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський після сварки з Дональдом Трампом в овальному кабінеті зробив заяву. Він запевнив, що Україна готова до миру.

Український лідер назвав кроки України, які б могли стати першим етапом до миру (якщо Росія готова зробити те саме):

звільнення полонених,

негайне перемир’я в небі: заборона ракет, далекобійних дронів, бомбардувань енергетичної та іншої цивільної інфраструктури,

негайне перемир’я на морі,

Раніше "Телеграф" писав, що голова Офісу президента Андрій Єрмак та радник Білого дому з національної безпеки Майк Уолц під час телефонної розмови обговорили місце та дату переговорів із Росією.