На кордоні з Білоруссю люди заблокували дорогу через безглузду причину: у ДПСУ пояснили, що сталося (відео)

Громадяни мали кілька вимог

У населеному пункті Старе Село Рівненщини люди протягом кількох годин протестували біля прикордонників. Відповідне відео було опубліковано в мережі, а причиною такого бунту стало обурення місцевих жителів через те, що довкола сіл роблять захисні окопи.

"Телеграф" звернувся за коментарем щодо даної ситуації до спікера Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрія Демченка. За його словами, на контрольній посаді, яку блокували люди, несуть службу військовослужбовці ДПСУ та співробітники НП України.

"Основні вимоги, які звучали від громадян, не здійснювати перевірку транспортних засобів та військово-облікових документів у чоловіків, прибрати контрольний пост, а також дозволити безперешкодно збирати дикороси поруч із державним кордоном, попри чинні у прикордонні режимні обмеження", — сказав Демченко.

Для довідки: дикороси – це дикорослі корисні рослини (гриби, ягоди, горіхи, лікарсько-технічна сировина – чай, брусничний лист та інші трави)

Він додав, що з людьми проводили роз’яснювальну роботу. Вже через деякий час контрольна посада була розблокована, а рух по дорозі відновлено.

При цьому учасники цих дій незадоволені перевірками та зміцненням кордону. Вони наголосили, що можуть повторно блокувати дорогу. Слід зазначити, що такі дії відбуваються не вперше.

За цим фактом поінформовано Рівненську ОВА, місцеву районну державну адміністрацію, правоохоронні органи та органи військового управління.

Важливо додати, що Старе село знаходиться за 6 км від кордону. Крім того, по сусідству знаходяться села, наприклад, Познань, Дроздинь, Заболоття, які знаходяться до кордону з Білоруссю набагато ближчими. Останнє, наприклад, лише за 20 метрів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у середині січня поточного року армія Білорусі направила на кордон з Україною ще більше солдатів та техніки. Чисельність перекинутих до кордону військ можна оцінити приблизно 1500 людина.