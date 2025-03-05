В Україні виявили заражені пташиним грипом яйця: звідки вони приїхали

Партія заражених яєць в Україні: що відомо?

На Волині виявили інкубаційні яйця, які можуть бути заражені пташиним грипом. Їх завезли з птахофабрики в Мазовецькому воєводстві (Польща) до одного з підприємств Рожищенської громади.

Як розповів 5 березня у коментарі Суспільному перший заступник начальника Держпродспоживслужби в області Сергій Куртяк, під час ввезення продукції інформації про спалах грипу на польській фермі не було. Повідомлення від постачальника надійшло лише після завершення 21-денної інкубації.

До кінця тижня всю партію заражених яєць знищать. Точну кількість продукції, яка підлягає ліквідації, посадовець не уточнив.

"Цей випадок стосується виключно інкубаційних яєць. Вони не використовуються для харчових потреб і не потраплять на ринок. Уся продукція ізольована в одному місці та буде утилізована. Загрози для жителів Волині немає", — зазначив Сергій Куртяк.

За словами посадовця, востаннє пташиний грип на Волині фіксували у січні 2024 року — тоді вірус виявили у домашньої птиці в місті Рожище.

Раніше "Телеграф" писав про те, що дефіцит та зростання цін на курячі яйця в США спонукають владу шукати нестандартні рішення. Зокрема міністр аграрної політики країни Брук Роллінз пропонує американцям самотужки розводити курей.