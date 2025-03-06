Ніякої капітуляції: Зеленський відповів Макрону щодо миру в Україні

Глава держави висловив вдячність усім партенрам за підтримку

Закінчення війни в Україні не має завершитися успіхом для Росії та означати капітуляцію з боку держави, яка зазнала нападу. Справедливий мир має бути підкріплений, зокрема, довгостроковими гарантіями безпеки для України.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму X (Twitter-акаунті). Глава держави відреагував на висловлювання французького колеги Еммануеля Макрона, які той зробив 5 березня під час звернення до нації. У своїй промові лідер Франції, серед іншого, торкнувся теми російсько-української війни та відкинув "крихке перемир'я" для України.

Мир має бути справжнім

"Вдячний Еммануелю Макрону за його чітке бачення та наші спільні зусилля для досягнення миру. Мир має бути справжнім, а не просто словом: він не може означати капітуляцію чи розпад України", — написав Зеленський.

Український президент також наголосив, що такий мир має бути "справедливим, надійним і тривалим". На переконання Зеленського, цього можна досягти "лише за умови міцних і довгострокових гарантій безпеки для України, Європи і всього світу".

Зеленський висловив вдячність усім державам-партенрам за підтримку. Та додав, що скоро розпочнеться спільна робота над кроками до миру.

"Ми глибоко цінуємо лідерство й зусилля кожного, хто підтримує Україну та зміцнює обороноздатність Європи. З нетерпінням чекаємо на спільну роботу над кроками до миру найближчими днями", — йдеться в публікації Зеленського.

Промова Макрона щодо миру в Україні

Президент Франції Емануель Макрон виступив проти "занадто крихкого" перемир'я в Україні. Він наголосив, що "шлях до миру не може проходити через відмову від підтримки України".

Французький лідер переконаний, що якщо країна "може вдертися до свого сусіда в Європі й залишитися безкарною, ніхто не може бути впевненим у безпеці".

Також він заявив, що РФ загрожує не лише українцям, але й усій Європі, що Володимир Путін "порушує наші кордони, щоб усувати опонентів і маніпулювати виборами".

Мирний план для України

4 березня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна та Європа найближчим часом підготують план для сталого миру.

Раніше "Телеграф" писав, що Зеленський окреслив перші кроки до врегулювання конфлікту: звільнення полонених, негайне перемир’я в небі — заборона ракет, далекобійних дронів та атак на цивільну інфраструктуру, а також припинення бойових дій на морі, якщо РФ зробить те ж саме.