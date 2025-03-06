Никакой капитуляции: Зеленский ответил Макрону о мире в Украине

Глава государства выразил благодарность всем партенрам за поддержку

Окончание войны в Украине не должно завершиться успехом для России и означать капитуляцию со стороны государства, подвергшегося нападению. Справедливый мир должен быть подкреплен, в частности, долгосрочными гарантиями безопасности для Украины.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем X (Twitter -аккаунте). Глава государства отреагировал на высказывания французского коллеги Эммануэля Макрона, которые тот сделал 5 марта во время обращения к нации. В своей речи лидер Франции, среди прочего, затронул тему российско-украинской войны и отверг "хрупкое перемирие" для Украины.

Мир должен быть настоящим

"Благодарен Эммануэлю Макрону за его четкое видение и наши совместные усилия для достижения мира. Мир должен быть настоящим, а не просто словом: он не может означать капитуляцию или распад Украины", — написал Зеленский.

Украинский президент также подчеркнул, что такой мир должен быть "справедливым, надежным и продолжительным". По убеждению Зеленского, этого можно добиться "только при условии крепких и долгосрочных гарантий безопасности для Украины, Европы и всего мира".

Зеленский выразил благодарность всем государствам-партенрам за поддержку. Он добавил, что скоро начнется совместная работа над шагами к миру.

"Мы глубоко ценим лидерство и усилия каждого, кто поддерживает Украину и укрепляет обороноспособность Европы. С нетерпением ждем совместной работы над шагами к миру в ближайшие дни ", — говорится в публикации Зеленского.

Речь Макрона о мире в Украине

Президент Франции Эмануэль Макрон выступил против "слишком хрупкого" перемирия в Украине. Он подчеркнул, что "путь к миру не может проходить из-за отказа от поддержки Украины".

Французский лидер убежден, что если страна "может ворваться к своему соседу в Европе и остаться безнаказанной, никто не может быть уверен в безопасности".

Также он заявил, что РФ грозит не только украинцам, но и всей Европе, что Владимир Путин "нарушает наши границы, чтобы устранять оппонентов и манипулировать выборами".

Мирный план для Украины

4 марта президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и Европа в ближайшее время подготовят план для стабильного мира.

Ранее "Телеграф" писал, что Зеленский очертил первые шаги по урегулированию конфликта: освобождение пленных, немедленное перемирие в небе — запрет ракет, дальнобойных дронов и атак на гражданскую инфраструктуру, а также прекращение боевых действий на море, если РФ сделает то же самое.