Трамп хоче, щоб Європа теж відмовила Україні у військовій допомозі? Дипломат дав відповідь

У Європі все ще наполягають, що Україні потрібні стійкі гарантії безпеки

Вашингтон після призупинення військової допомоги для України, яке президент США Дональд Трамп вважає поштовхом для початку мирного процесу, не посилав сигналів до Євросоюзу з проханням приєднатися до такої політики.

Брюссель мав лише погодитися з можливістю припинення вогню в Україні. Про це Радіо Свобода повідомив дипломат у колах ЄС, не уповноважений давати офіційні коментарі для медіа.

"Те, що вони просять нас зробити зараз, це погодитися, що може бути припинення вогню або перемир’я, бо це пріоритет президента Трампа", – пояснив дипломат та додав, що у ЄС із цим погодилися.

Водночас лідери європейських країн наполягатимуть на тому, що тільки припинення вогню без стійких гарантій безпеки не спрацює, резюмував співрозмовник.

Нагадаємо, США не тільки призупинили військову допомогу, а й припинили обмін усією розвідувальною інформацією з Україною. Раніше повідомлялося, що припинення обміну було "вибірковим" та стосувалося лише тих даних, які могли бути використані для атак на території Росії.

На тлі цього радник президента США з питань національної безпеки Майк Волтц заявив, що Вашингтон зробив "крок назад" у своїх відносинах з Україною. Директор ЦРУ Джон Реткліфф назвав це припинення "павзою" та додав, що американська розвідка та військова допомога можуть бути поновлені, коли Трамп переконається в серйозності намірів Зеленського щодо встановлення миру.