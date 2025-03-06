Storm Shadow станут бесполезны без разведданных США, — Daily Mail

США запретили Великобритании передавать Украине свои разведданные

Переданные Украине британские ракеты "Storm Shadow" могут стать "бесполезными" без разведданных, которые передавали США. В настоящее время использование этих ракет под угрозой.

Об этом пишет Daily Mail. Отмечается, что запрет от США делиться Британии разведданными с Украиной частично делает невозможным использование Storm Shadow

"Крылатым ракетам "Storm Shadow", поставляемым Великобританией, важному активу, используемому Украиной в Курской области России, нужны данные США, чтобы поражать свои цели", — пишет издание.

В то же время Франция, поставляющая Украине похожие по характеристикам крылатые ракеты Scalp, готова делиться своими разведданными.

Заметим, что с момента инаугурации Дональда Трампа на пост президента США информации об успешном применении ракет "Storm Shadow" не было. Издание предполагает, что эти события могут быть связаны.

Что известно о запрете передавать разведданные

Президент США Дональд Трамп запретил передавать Украине разведданные, хотя он несколько раз уверял, что никаких изменений не произойдет. Известно, что со среды, 5 марта, США фактически запретили Великобритании делиться разведданными с Украиной.

Соединенные Штаты отменили режим обмена разведданными "Rel UKR", запретив британским разведывательным агентствам, включая GCHQ, передавать украинским партнерам любую разведывательную информацию. Это может критически усложнить положение украинских военных.

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