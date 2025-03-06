США можуть не підтримати країни НАТО в разі нападу на них: що задумав Трамп

НАТО під загрозою? Трамп хоче переглянути статтю 5

Адміністрація Дональда Трампа розглядає радикальні зміни в політиці США щодо НАТО, які можуть кардинально вплинути на союз. За даними джерел, Трамп обговорює можливість припинення захисту країн-членів НАТО, які не витрачають достатньо коштів на оборону.

Як повідомляє видання NBC News, згідно з інформацією трьох високопосадовців США та одного чиновника Конгресу, Трамп планує:

Умовний захист: США можуть не приходити на допомогу країнам НАТО, якщо вони не досягають певного рівня військових витрат.

Пріоритетна співпраця: Штати можуть зосередитися на навчаннях і військовій підтримці тільки тих союзників, які відповідають новим вимогам.

Перерозподіл військ: Американські сили можуть бути передислоковані в країни, які активно фінансують оборону.

Якщо ці зміни набудуть чинності, це стане безпрецедентним відходом від статті 5 НАТО, яка передбачає колективний захист усіх членів Альянсу.

Реакція політиків та союзників

Попри офіційну заяву Ради національної безпеки США про відданість Трампа принципам НАТО, сенатор Кріс Кунс повідомив, що багато європейських союзників стривожені можливими змінами.

Трамп давно критикує країни НАТО за невиконання вимоги щодо витрат на оборону в розмірі 2% ВВП. У січні він запропонував збільшити цей показник до 5%, хоча навіть США наразі не досягають такого рівня.

Минулого року лише 23 країни-члени НАТО подолали позначку 2% ВВП на оборону. Найбільші витрати зафіксовані у Польщі – 4,12%.

НАТО та війна в Україні

Зміни в політиці США щодо НАТО відбуваються на тлі того, що Трамп закликає Європу більше допомагати Україні у війні з Росією. За його словами, європейські країни повинні відігравати ключову роль у безпеці регіону.

Трамп неодноразово ставив під сумнів доцільність статті 5 та навіть погрожував виходом США з НАТО. Це викликає серйозні побоювання серед союзників і може кардинально змінити геополітичний баланс.

Раніше "Телаграф" писав про те, що переговори України та Росії мають відбутися, над цими працюють Сполучені Штати Америки. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо.