В обмен на быстрое прекращение огня: у Трампа выдвинули новые условия для Украины

Европейские лидеры считают, что такое решение может привести к негативным последствиям.

Администрация Дональда Трампа пытается заставить Украину согласиться на скорейшее прекращение огня в обмен на финализацию соглашения по добыче полезных ископаемых. В то же время, аналогичных требований к России Вашингтон не выдвигает.

По данным Bloomberg, США давят на Киев путем замораживания военной помощи и прекращения обмена военной разведкой. Это вызвало беспокойство среди европейских партнеров, ведь такая тактика Вашингтона может поставить Украину в уязвимое положение.

По информации источников издания, Трамп готов подписать соглашение о добыче полезных ископаемых в Украине, которое заморожено с момента его конфликта с Зеленским на прошлой неделе. Однако ключевое условие – Киев должен согласиться на четкий план прекращения войны.

В то же время, Россия не получила никаких аналогичных требований со стороны США. Аналитики отмечают, что это может означать одностороннее давление на Украину без гарантий со стороны Кремля.

Американская разведка и военная поддержка играли ключевую роль в защите Украины. От получения данных зависела эффективность раннего предупреждения о российских атаках, а также использование дальнобойного оружия, среди которых и британские крылатые ракеты Storm Shadow.

Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан назвал действия администрации Трампа "тактикой давления и шантажа", а также подчеркнул, что прекращение обмена разведданными по политическим причинам является беспрецедентным случаем.

Европейские чиновники опасаются, что поспешное перемирие без гарантий безопасности может усугубить угрозы для Украины и всего региона. Лондон и Париж настаивают, что любое соглашение должно сопровождаться четкими обязательствами по оборонной поддержке Киева.

"Финальное решение по войне принимает не Запад, а Путин. И любой мир должен гарантировать безопасность Украины, а не быть только фиктивным перемирием", — подчеркнул британский премьер Кир Стармер.

Лидеры ЕС также стремятся проверить, готов ли Кремль к реальным переговорам, или же Трамп переоценивает желание Путина достичь настоящего мира. Если Москва откажется от уступок, это заставит Вашингтон пересмотреть свою стратегию.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что стало известно, где и когда состоятся переговоры, встреча состоится во вторник.