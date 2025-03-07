Украина и Китай подписали соглашение об экспорте: какие продукты появятся на рынке Поднебесной

Последнее подобное соглашение подписывали пять лет назад

Украина подписала с Китаем соглашение, открывающее возможности для расширения экспорта украинских аграрных продуктов. В частности, теперь украинские производители смогут поставлять в КНР горох, рыбу и морепродукты, выловленные в природных водоемах.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия Украины. Подписание соглашения состоялось после продолжительных переговоров с участием украинских и китайских должностных лиц.

Последний раз подобный контракт с Китаем Украина подписывала пять лет назад.

Министр аграрной политики Виталий Коваль подчеркнул, что открытие рынка КНР является важным шагом для украинской экономики. Китай является одним из крупнейших покупателей сельскохозяйственной продукции в мире, поэтому это соглашение поможет увеличить экспорт и привлечь больше средств в государственный бюджет.

По прогнозам, соглашение будет способствовать экспорту:

Гороха : в 2023/2024 маркетинговом году в Украине собрали 409 тысяч тонн, а уже в 2024/2025 ожидается 476 тысяч тонн. Главными покупателями украинского гороха являются Турция, Индия, Малайзия и ОАЭ. Теперь к этому списку присоединится Китай.

: в 2023/2024 маркетинговом году в Украине собрали 409 тысяч тонн, а уже в 2024/2025 ожидается 476 тысяч тонн. Главными покупателями украинского гороха являются Турция, Индия, Малайзия и ОАЭ. Теперь к этому списку присоединится Китай. Рыбы: в 2024 году вылов рыбы в украинских водоемах вырос на 6,2% (до 11,9 тысячи тонн), а вылов за пределами юрисдикции страны увеличился почти вдвое – до 19,9 тысячи тонн. Общая стоимость рыбного экспорта выросла на 80% и составила 56,3 миллиона долларов.

"Новые протоколы продолжают сотрудничество между Украиной и КНР в сфере аграрной торговли, активно развивающейся с 2019 года. Ожидается, что уже в ближайшее время украинские компании смогут начать поставки продукции в Китай в соответствии с новыми требованиями", — дописали в Министерстве.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как Дональд Трамп, сам того не осознавая, помогает Китаю распространять свое влияние на европейском континенте.