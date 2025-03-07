В Киеве есть собственный Тадж-Махал: где можно увидеть его и другие интересные здания

Киев скрывает уникальные архитектурные сокровища в самом центре

В самом сердце столицы Украины скрываются уникальные архитектурные сокровища и уютные дворики, хранящие историю разных эпох. Прогулка по историческим Липкам и другим старинным районам Киева открывает перед посетителями настоящие жемчужины городской культуры.

Это путешествие во времени, где каждый камень дышит прошлым, а каждый уголок скрывает невероятные истории. "Телеграф" предлагает к ним приобщиться.

Аристократические Липки: от дворянства до номенклатуры

Липки — исторический район на Печерске, который, несмотря на все исторические перипетии, ни разу не менял своего названия или назначения. С 19 века здесь обитала городская знать, аристократия, дворянство и купечество. Сегодня этот престижный район является домом для офисов, представительств и квартир современной украинской элиты.

Один из самых интересных дворов на Липках до 1920 года был закрытой территорией, ведь рядом стоял дворец генерал-губернаторов Старого Киева, а затем резиденция городских властей. Сейчас этот двор обрамлен серыми номенклатурными домами 30-х годов – с высокими потолками, просторной планировкой и дополнительными удобствами.

Эти дома стали родными для многих выдающихся украинцев. Здесь жили Александр Довженко с женой, Александр Корнийчук с Ванной Василевской, а в соседнем доме – Анатолий Соловьяненко. Об этом напоминают многочисленные памятные таблички на фасадах.

Особенностью двора являются прекрасные артобъекты эпохи соцреализма: вазы с цветами на пьедесталах, композиция "Медведица с медвежатами" и симпатичный фонтан в недавно отреставрированном центре. Это настоящий оазис прохлады в жаркие дни, о которой знают немногие киевляне.

Графский дом: неоклассический шедевр на Липской

На бывшей Екатерининской, а ныне Липской улице, расположен прекрасный образец неоклассицизма — "Графский дом" или "Имение Уваровых", построенный в 1912 году. Этот особняк заказала дочь сахарозаводчика Федора Терещенко, Наталья, ее муж, проводник Бердичевского дворянства граф Сергей Уваров.

Архитектор Павел Голанский создал одно-двухэтажное здание, которое стало не только пристанищем для семьи, но и местом проведения светских событий. Особенностью дома является полуциркульный выход в сад – типичная черта для Липок, где богатые жители владели не только домами, но и частными парками.

Дом НКВД, построенный в 1920-х

В 1920-х годах ситуация кардинально изменилась. Липки стали убежищем для советской власти. Дом на Липской, 16, превратился в головной офис ГПУ, ЧК, НКВД — место, о котором говорили, что "можно пойти по улице Липской и никогда больше не вернуться". Сейчас в этих исторических стенах находятся Институт национальной памяти Украины, Киевский культурный фонд и другие культурные институты.

Замок врача и другие архитектурные чудеса

На улице Гончара, 60, находится еще одна жемчужина — "Замок врача", построенный в 1908 году врачом Михаилом Лепинским. Здание, выполненное в стиле английской неоготики, стилизовано под настоящий замок. Перед домом расположен дворник, имитирующий фортификационное сооружение, а подход к парадному входу напоминает мост, ведущий к замку. Внутренний дворик с террасой создает уникальную атмосферу прошедшей эры.

Мозаики и "Киевский Тадж-Махал"

Особое внимание привлекает дворик на Терещенковской, 17Б, известный своими уникальными мозаиками. Их создал Василий Овчинников, бывший директор музея Западного и Восточного искусства (ныне музей Богданы и Варвары Ханенко). Мозаика "Украинская Мадонна" и диптих "Сердце Данко" создают единственную композицию, которая никого не оставляет равнодушным.

Мозаика "Сердце Данко"

А так называемый "Восточный дворик" или "Киевский Тадж-Махал" — это еще одна скрытая жемчужина Киева. Конструкция напоминает храмовый комплекс с большим куполом и четырьмя фонарями, похожими на минареты.

Этот дворик, принадлежавший посольству Туркменистана, можно найти, только если знаешь, где искать. Для этого нужно зайти во двор на углу Прорезной и Пушкинской и пройти к ограде, откуда открывается вид на задворки посольства. Это делает его еще более заманчивым для любителей городских тайн.

Эти и многие другие секретные дворики и архитектурные шедевры Киева ждут посетителей. Они позволяют заглянуть в прошлое города, почувствовать его многослойную историю и насладиться неповторимой атмосферой столицы Украины.

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