Укр

Мужчина во время ссоры ударил своего оппонента необычным предметом: что решил суд

Автор
Анна Нестерова
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Автор
Суд вынес решение Новость обновлена 07 марта 2025, 16:21
Суд вынес решение. Фото Коллаж "Телеграфа"

Подозреваемый безоговорочно признал свою вину

Районный суд города Кривой Рог Днепропетровской области вынес приговор злоумышленнику, который ударил по лицу мужчину деревянной скалкой. Потерпевший получил легкие телесные телесные повреждения и написал на своего обидчика заявление в полицию.

Об этом сообщается в приговоре суда из Единого государственного реестра судебных решений. Причиной такого жестокого поступка стала банальная ссора "на почве личных неприязненных отношений".

Согласно материалам дела, в январе текущего года житель Кривого Рога, находясь на общей кухне дома начал ссориться со своим соседом. В какой-то момент ссора переросла в конфликт и злоумышленник нанес своему оппоненту в область лица один удар деревянной скалкой для теста.

В результате произошедшего, пострадавший получил различные телесные повреждения: синяки, ссадины, ушибы и кровоизлияния на носу и губах.

Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, повреждения по своему характеру относятся к легким телесным, которые имеют незначительные последствия.

В суде было установлено, что мужчина полностью осознавал общественно опасный характер своего деяния и умышленно нанес удар пострадавшему. При этом подозреваемый беспрекословно признал свою вину и не оспаривал установленные досудебным расследованием обстоятельства произошедшего.

Суд признал мужчину виновным в умышленном причинении легких телесных повреждений и назначил ему наказание в виде 80 часов общественных работ.

Напомним, Ровенский районный суд вынес приговор жителю области, который систематически совершал домашнее насилие в отношении своей жены и малолетнего ребенка. В течение почти года обвиняемый неоднократно обижал и угрожал жене, а также применял физическую силу.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что суд Черниговской области вынес приговор мужчине, который ударил по голове свою сожительницу железной кочергой. Женщина получила телесные повреждения, повлекшие кратковременное расстройство здоровья.

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