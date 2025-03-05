Журналісти та митці знову зможуть виїжджати за кордон? Визначено умови

Відтепер відповідний документ візуватиметься лише міністром або тим, хто виконує його обов'язки

Уряд врегулював питання перетину кордону військовозобов’язаними митцями та працівниками медіа, яким Міністерство культури та стратегічних комунікацій України раніше призупинило видачу листів до Державної прикордонної служби України через те, що ці категорії громадян часто не повертаються додому.

Про це повідомив заступник міністра культури та стратегічних комунікацій України з питань європейської інтеграції Андрій Наджос, пише Interfax-Україна.

"Новела в змінах, за які вчора проголосував Кабінет міністрів, полягає в тому, що раніше всі звернення отримувало міністерство, а тепер ми застосували таку схему, коли всі звернення спрямовуються до відповідних інституцій, наприклад, Держкіно, Держтелерадіокомпанія. Вони в межах своєї компетенції опрацьовують звернення, перевіряють всі необхідні документи, і ми (Мінкультури – ред.) уже отримуємо верифікований пакет", – розповів Наджос на засіданні Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики.

За його словами, такі зміни, по-перше, прискорять процес, а по-друге, зроблять ухвалення рішення про перетин кордону більш прозорим і відповідальним.

Зазначається, що відтепер лист сприяння візуватиметься лише міністром або тим, хто виконує його обов'язки.

Також унормовано, що подача документів до Мінкульту має здійснюватися мінімум за 15 днів до виїзду, а максимальний строк перебування за межами України становить не більше 60 календарних днів з дня перетину кордону.

"У виняткових випадках він може бути продовжений, але нам здається, що цього терміну достатньо, щоб людина вирішила свої робочі питання і повернулася в Україну", – додав чиновник.

Крім того, визначено чіткий перелік необхідних документів для видачі Мінкультом лист-сприяння перетину кордону. Зокрема, для виїзду необхідно мати запрошення і військово-обліковий документ.

"Є певні додаткові елементи, які стосуються працівників ЗМІ та медійників. Тут може бути підключено Мінцифри. Воно підключається у разі участі медійників у заходах, які пов'язані із забезпеченням функціонування мультимедійної платформи United24", — пояснив Наджос.

Також журналісти повинні мати чітке редакційне завдання і наказ на відрядження.

Серед іншого, відомство має намір зобов'язати митців, що декларують як мету перетину кордону збір коштів на ЗСУ, після повернення надавати детальний звіт щодо суми та конкретного підрозділу, куди спрямовуються гроші.

Серед важливих нововведень також те, що для юридичних осіб буде важливо мати статус критичності, а фізичні особи-підприємці зможуть подаватися на виїзд, якщо вони три роки, на момент подачі заявки, були зареєстровані та здійснювали відповідну діяльність.

Очікується, що постанова набуде чинності після публікації в "Урядовому кур'єрі" з 6 березня.

Нагадаємо, раніше в Україні розкритикували заборону виїзду митцям та журналістам. Так, засновник культурної агенції Svitlo Concert Євген Кривін на своїй сторінці у Facebook написав, що Міністерство культури України організувало "міжнародний дефолт української культури з контрольним пострілом у голову".