ЕС вводит платное разрешение на въезд для украинцев: что нужно знать

Новое разрешение ETIAS: сколько заплатят украинцы за безвизовый въезд в Европу

С 2025 года изменятся правила пересечения границы с Европейским Союзом для граждан Украины. Вводится новая система EES (Entry/Exit System), которая будет фиксировать данные всех въезжающих и выезжающих из Шенгенской зоны.

Об этом сообщается на официальном ресурсе ETIAS-INFO. Главное изменение – автоматизированное сканирование биометрических паспортов на границе. Однако для краткосрочных поездок украинцам придется еще и получать электронное разрешение ETIAS, которое станет обязательным через несколько месяцев после запуска EES.

Сколько придется платить за разрешение на въезд

Система ETIAS (Европейская система информации и авторизации путешествий) коснется всех граждан, имеющих безвизовый режим с ЕС, в частности, украинцев. Стоимость оформления составит 7 евро, а разрешение будет действовать три года. Бесплатно его смогут получить дети до 18 лет и лица старше 70 лет.

Чтобы получить разрешение ETIAS, нужно:

Иметь биометрический паспорт

Заполнить онлайн заявку (это займет около 10 минут)

Предоставить личные данные и ответить на вопросы безопасности

Пройти автоматическую проверку в международных базах данных

Большинство заявлений будут рассматриваться в считанные минуты, но в отдельных случаях проверка может затянуться до 30 дней.

ETIAS станет обязательным для всех путешествующих самолетом, кораблем или наземным транспортом. Важно отметить, что разрешение не гарантирует автоматический въезд – окончательное решение остается за пограничниками.

Ранее "Телеграф" писал о том, что выезд из Украины теперь доступен для дополнительных категорий украинцев. Правительство Украины расширило перечень лиц, которым разрешено пересекать государственную границу в условиях военного положения.