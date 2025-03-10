В Кремлі висловилися про переговори зі США у Саудівській Аравії

Росія та США перебувають у "початковій стадії шляху з реставрації двосторонніх відносин", заявив речник Кремля

Переговори між Росією та США у Саудівській Аравії цього тижня не заплановані, заявив прессекретар глави Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Інформацію про те, що вони мають відбутися, поширили західні ЗМІ.

Пєсков спростував такі плани, пишуть росЗМІ. За його словами, Путін та президент США Дональд Трамп після його приходу до влади в Білому домі, розмовляли лише один раз.

Пєсков заявив, що "Росія та США перебувають у початковій стадії шляху з реставрації двосторонніх відносин". Цей шлях, за його словами, "буде довгим".

Висловився речник Кремля й про бачення Москви переговорів між Україною та США. Пєсков сказав, що "Вашингтон хоче побачити бажання миру з боку Києва".

Нагадаємо, переговори США та України заплановані на 11 березня. Зустріч делегацій двох країн відбудеться у Саудівській Аравії (Джидда). "Телеграф" уважно стежитиме за подією та інформувати про неї в режимі онлайн.

Як розповідав "Телеграф", Financial Times з посиланням на офіційних осіб, проінформованих про підготовку до переговорів у Саудівській Аравії написав, що Київ на них намагатиметься переконати США відновити розвідувальну та військову підтримку й запевнити президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, що глава України Володимир Зеленський зацікавлений у швидкому завершенні війни з Росією. Будуть конкретні пропозиції.