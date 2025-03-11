У Київ прийдуть вітри та перші весняні дощі. Чи спаде температура у ці дні

На початку тижня киян продовжить тішити тепло, але їм варто готуватись до мокрої та вітряної погоди

Погода у Києві упродовж 11-13 березня буде теплою, хоча іноді її можуть зіпсувати сильні пориви вітру та перші весняні дощі. Синоптики додають, що найбільша інтенсивність опадів прогнозується у середу.

Денна температура у ці дні коливатиметься від +17 до 20 градусів тепла. Хоча вночі буде значно холодніше — від +5 до 9 градусів, як повідомили у Meteofor.

У першій половині вівторка, 11 березня, триматиметься хмарність, але вже протягом дня-вечора очікується ясне небо. Повітря вдень прогріється до +20 градусів, а вночі охолонуло до +5 градусів. Найбільші пориви вітру передбачаються вранці-ввечері — свіжі-міцні 8-12 м/с.

У середу, 12 березня, синоптики прогнозують мінливу хмарність, опади та зниження температури. Упродовж ночі-ранку мають відбутись дощі, інтенсивність яких спочатку буде помірною, а потім дрібною. Температура на термометрах у денний час складе +17 градусів, а в нічний — +9 градусів. Максимальна сила вітру буде вранці-вдень — свіжі 8-9 м/с.

Наступного дня, 13 березня, погода практично не зміниться. Протягом майже всієї доби триматиметься хмарність. У другій половині четверга передбачаються дрібні опади. Денна температура у місті сягне +18 градусів, а нічна — +8 градусів. Найбільш вітряно буде вранці-ввечері, коли сила вітру сягне свіжих-міцних 9-12 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яким регіонам України не пощастить з погодою найближчим часом.